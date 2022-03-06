«Спартак» обыгрывает «Динамо» после первого тайма матча РПЛ

6 марта в Москве «Динамо» и «Спартак» проводят 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена». После первого тайма счет 2:0 в пользу «Спартака».

Голы забили нападающие красно-белых Шамар Николсон и Квинси Промес.

В составе «Динамо» красную карточку получил защитник Гильермо Варела.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».