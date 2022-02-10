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Гол Смолова принес «Динамо» победу над «Сочи» в товарищеском матче

«Динамо» одержало победу над «Сочи» в товарищеском матче в Турции
Карен Саркисян
Корреспондент

«Динамо» одержало победу над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче. Встреча проходила в турецком Белеке в рамках тренировочного сбора.

В составе московской команды забитыми мячами отметились Георгий Сулаквелидзе и Федор Смолов. У команды из Сочи единственный гол на счету Егора Пруцева.

В следующей игре на сборах в Турции «Динамо» сыграет 13 февраля с латвийским РФШ. «Сочи» 14 февраля встретится с казахстанским «Тоболом».

Федор Смолов
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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