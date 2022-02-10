Гол Смолова принес «Динамо» победу над «Сочи» в товарищеском матче

«Динамо» одержало победу над «Сочи» в товарищеском матче в Турции

«Динамо» одержало победу над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче. Встреча проходила в турецком Белеке в рамках тренировочного сбора.

В составе московской команды забитыми мячами отметились Георгий Сулаквелидзе и Федор Смолов. У команды из Сочи единственный гол на счету Егора Пруцева.

В следующей игре на сборах в Турции «Динамо» сыграет 13 февраля с латвийским РФШ. «Сочи» 14 февраля встретится с казахстанским «Тоболом».