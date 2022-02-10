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Сегодня, 19:02

«Уфа» сыграла вничью с «Пахтакором» в товарищеском матче

«Уфа» сыграла вничью с «Пахтакором» в товарищеском матче
Карен Саркисян
Корреспондент

«Уфа» сыграла вничью с «Пахтакором» (1:1) в товарищеском матче. Встреча проходила в турецком Белеке в рамках тренировочного сбора.

В составе российской команды единственный мяч забил Эрвинг Ботака-Иобома. У команды из Узбекистана гол на счету Сардора Рашидова.

Ранее на сборах в Турции «Уфа» потерпела поражение от «Пакша» (0:2) и «Лиепаи» (1:2), а также одержала победу над «Оренбургом» (4:1).

Товарищеские матчи. Клубы

«Уфа» — «Пахтакор» — 1:1 (1:1)

Голы: Ботака-Иобома, 2 (1:0). Рашидов, 28 (1:1).

«Уфа»: Беленов, Йокич (Сухов, 46), Плиев (Никитин, 46), Ботака-Иобома (Журавлев, 46), Фищенко (Милетич, 46), Кабутов (Иванов, 46), Тиагу Родригес (Кротов, 46), Камилов (Голубев, 46), Агаларов (Емельянов, 46), Касинтура (Мрзляк, 46), Ортис (Саплинов, 46).

10 февраля.

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ФК Уфа
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Гамид Агаларов

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Артем Дзюба

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П
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