«Уфа» сыграла вничью с «Пахтакором» в товарищеском матче

«Уфа» сыграла вничью с «Пахтакором» (1:1) в товарищеском матче. Встреча проходила в турецком Белеке в рамках тренировочного сбора.

В составе российской команды единственный мяч забил Эрвинг Ботака-Иобома. У команды из Узбекистана гол на счету Сардора Рашидова.

Ранее на сборах в Турции «Уфа» потерпела поражение от «Пакша» (0:2) и «Лиепаи» (1:2), а также одержала победу над «Оренбургом» (4:1).

Товарищеские матчи. Клубы

«Уфа» — «Пахтакор» — 1:1 (1:1)

Голы: Ботака-Иобома, 2 (1:0). Рашидов, 28 (1:1).

«Уфа»: Беленов, Йокич (Сухов, 46), Плиев (Никитин, 46), Ботака-Иобома (Журавлев, 46), Фищенко (Милетич, 46), Кабутов (Иванов, 46), Тиагу Родригес (Кротов, 46), Камилов (Голубев, 46), Агаларов (Емельянов, 46), Касинтура (Мрзляк, 46), Ортис (Саплинов, 46).

10 февраля.