8 августа, 21:56

«Акрон» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо», Беншимол забил после паса Дзюбы

Руслан Минаев

Махачкалинское «Динамо» дома сыграло вничью с «Акроном» в 4-м туре РПЛ — 1:1.

У хозяев в первом тайме гол забил защитник Джемал Табидзе. Гости отыгрались за пять минут до конца основного времени — после передачи форварда Артема Дзюбы гол забил Беншимол.

«Динамо» набрало 5 очков и занимает 9-е место в таблице РПЛ, «Акрон» с 6 очками — на 5-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
08 августа, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:1
Акрон

РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Махачкала)
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ladafan

    я тебе крыска писать буду когда посчитаю нужным!!! запомни это, а лучше на лбу себе напиши))) так как подобным крысам нужно место свое знать. Ну и про парня - у кого что болит.... а болит у тебя пук@н))))))) и болеть он теперь будет каждый сезон( это тоже на лоб добавь)))

    10.08.2025

  • Фирсыч

    Мало ли почему. Может писать хотел, или какать.

    09.08.2025

  • Kluchnik

    Почему в таблице Динамо Мх стоит не на своем 9-м месте, а выше Зенита и ЦСКА ? Умышленный троллинг от СЭКСа ?

    09.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Дзюба, что бы там не говорили его хейтеры, Игрок. Пусть и уровня РПЛ. Тут он многолетний лидер.

    09.08.2025

  • Anastasia Knyazeva

    09.08.2025

  • Олег Каноков

    Нормально,только я уже почти сплю.)

    08.08.2025

  • Як Цидрак

    И вам не хворать.

    08.08.2025

  • Олег Каноков

    Понятно.

    08.08.2025

  • Як Цидрак

    Да флаг тебе в руки, есть возможность - вытаскивай, подбирай за Субульками трупы.

    08.08.2025

  • m_16

    Извините, что вмешался :)

    08.08.2025

  • m_16

    Ага, вот Дегтярёв уже кинулся порядок наводить, с такими делами Заболотный за ближайшие годы ещё в десятке клубов РПЛ успеет пофеерить.

    08.08.2025

  • Як Цидрак

    Мнение выражаю, как член этого коммьюнити, так пойдет?

    08.08.2025

  • Alexander Loginov

    Кто бы мне так огород вспахал?

    08.08.2025

  • Олег Каноков

    А вас это каким боком касается?Или особенности какие покоя не дают?)

    08.08.2025

  • Як Цидрак

    .... нельзя жить прошлым .. нужно стремиться к будущему... (с) Охренеть, французский доктор Каноков рад приветствовать Абакумова Цибульку. С другой стороны, кто еще 4 года назад думал, что писец наступит скоро всему?

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    И зачем ты сказал .. я сам зевать стал..)) Я про другое меньше.. потом обьясню.. был рад поболтать.. Держи порох сухим и хвост по ветру)))

    08.08.2025

  • ladafan

    только это другой Акрон))) а так все верно

    08.08.2025

  • ladafan

    напиши и удали сразу))) ссс@кл@

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Уже меняется...я тебе про это говорил и это пойдёт на пользу российскому футболу.. он ведь не только в Москве и Питере интересен.... нельзя жить прошлым .. нужно стремиться к будущему.. ботов я смотрю на СЭкасе стало меньше а будет ещё меньше..

    08.08.2025

  • ladafan

    а всегда был уверен, что село то это самара и есть)) где асфальт стали класть только к чм, а до этого по центральным улицам было не проехать без пробитого колеса! только вот и сечас за забор(оградили весь мрак забором маму иху)))так вот за него заедешь и там ничего не изменилось! Так что село в твоей пустой башке

    08.08.2025

  • Олег Каноков

    Да ничего не изменится,косметический ремонт,и расходимся.

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Я про него и говорю Он же губеранатор .. только области но суть таже... Время пришло и руки у государства доходят до наведения порядка в спорте..

    08.08.2025

  • Олег Каноков

    ГВГ при чём?Это Федорищев озвучил.

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Помнишь как в Свадьбе в Малиновке.. Власть переменилась)))..У Химок бабло тю тю торпедо залёт вполне реальный на взятке..Газзаев не просто так говорил про 12 команд в РПЛ..Помню как вопили со слов губера Самары а он был прав.. чую если чутка копнуть столько интересного можно найти.. и узнать)))Оренбург Сочи...минус химки и торпедо.. Сторонникам заговора есть где развернуться))

    08.08.2025

  • Олег Каноков

    Ну,выкинули Химки,Торпедо.Кто кого тащит?Всё по-делу.)

    08.08.2025

  • Pablo_75

    Эдак вот Акрон, команда, созданная с нуля, станет завсегдатаем РПЛ. Ни фига себе... Вот это настоящая игрушка олигарха. Там конечный владелец - Вячеслав Кантор, 9,5 млрд. долларов. Галицкий задумчиво прищурился.

    08.08.2025

  • TokTram_

    Дзюбиньо даёт разницу

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Торпедо закончилось с развалом СССР если не раньше...Я к тому что тащат в РПЛ московские или около московские команды.. сказки людям рассказывают как будто в России кроме Москвы футбол не интересен..Я чую уже очень скоро РФС займутся ... и в целом наведеним порядка в футболе...Я честный футбол основанный на спортивных принципах...3 пенки в пользу Зенита.. ух ты.. даже не листая страницы СЭкаса.. я ощущаю в воздухе витающий запах горелых пуканов сектантов))

    08.08.2025

  • Олег Каноков

    Это уже давно не Торпедо,не жалко.Ну а Карпин вдруг удивит?)

    08.08.2025

  • ladafan

    ну тут сказать кого крысами называют будет нелишним))

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Карпуша в Москву переехал это хорошо а то я бы скучал по его пресс конференциям... торпедо законмерно.. нечего было укро-барыге продавать клуб.. поймали за руку да ещё на взятке... да времени сейчас не особо много.. да и наши западные партнёры всё активнее себя ведут...

    08.08.2025

  • Олег Каноков

    Ногу подбил Круговой,там не было наступа.Пенка была,не спорю,с общим выводом согласен.

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Матч я ещё посмотрю скачаю с торрента..Счёт на табло а всё остальное в пользу бедных...Судья свистнул по делу .. наступ был.. основания дать пенку были...С реализацией плохо у Зенита пока но это пройдёт.. главное игра есть..Некоторые показатели матча: Всего ударов по воротам: «Зенит» — 17, ЦСКА — 10. Удары в створ: «Зенит» — 5, ЦСКА — 3. Владение мячом%: «Зенит» — 61, ЦСКА — 39. Угловые удары: «Зенит» — 6, ЦСКА — 4. Нарушения: «Зенит» — 8, ЦСКА — 21. Офсайды: «Зенит» — 0, ЦСКА — 2. Количество передач: «Зенит» — 540, ЦСКА — 357. Сейвы: «Зенит» — 2, ЦСКА — 4. Точность передач%: «Зенит» — 88, ЦСКА — 85. Удары мимо ворот: «Зенит» — 9, ЦСКА — 2. Блокированные удары: «Зенит» — 3, ЦСКА — 5. Удары из пределов штрафной: «Зенит» — 15, ЦСКА — 5. Удары из-за пределов штрафной: «Зенит» — 2, ЦСКА — 5.... Владение мячом 60 на 40...))Бились достойно и главное без грязи..

    08.08.2025

  • Олег Каноков

    Это кто отскочил,не смеши!Дали маленький повод,судейка свистнул,а мог и промолчать.)С тушинскими и разбирайтесь,наши ребята сыграли достойно.

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Вы я смотрю отскочили судя по обзору и по статистике)))Ещё и Вендел вернулся .. вообще тяжело им..Я название обзоров смотрю .. вижу Спартак Балтика 0-3.. дай думаю гляну..И я вижу они тут всей сектой ползали за Зенитом и просили о прощении.. за то что целый сезон вопили что Зенит чемпион..1 очка не хватило...Краснодар молодцы.. Жалуются и обвиняют других только "убогие" и те кто не умеет призвать свои ошибки...А 16 "жарим мясо" ... славная будет охота))).. Для них уже не чемпионства важны а победа над Зенитом или ничья...))

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    То что они давали прогонозы на матчи отменяет то что они твои кумиры чьё мнение ты цитируешь.. У тебя совсем плохо с логикой стало..))

    08.08.2025

  • sdf_1

    У тебя в башке вместо мозгов что? Они сегодня давали прогнозы на матчи. Этот дали правильно. Впрочем, что я на тебя, дурака, время трачу. Тебе объяснять бесполезно

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Как бог даст. Привет..Сижу смотрю обзоры последних матчей.. И у меня родился слоган .. "Свиньи" Балтики нажрались и немного обосрались...2 удаления и 0-3 влетели Балтике это сильно)))

    08.08.2025

  • КС

    спасибо,клоун)))

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Я и говорю твои кумиры к чьему мнению ты прислушиваешься))

    08.08.2025

  • sdf_1

    Странно у тебя мозги работают. Просто оба назвали точный исход матча и точный счёт

    08.08.2025

  • Олег Каноков

    Субуль,привет.)Вот кого всегда видеть рад.Надолго к нам?

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Твои кумиры?)

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    А чего такой пол затёртый на спорт экспрессе? А я понял это тушинские сектанты ползали на коленках вымаливая прощение у Зенита)))

    08.08.2025

  • sdf_1

    Мостовой и Шпрыгин в точку

    08.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Пинджачок постирай.. или смени)))... :grin::grin::grin:

    08.08.2025

  • Илья53

    сиськи показывай

    08.08.2025

  • инок

    Поздравляю с "боевой" ничьёй обе команды..

    08.08.2025

  • КирпичИнвест

    Лучше бы все эти два месяца ты проводила эксперимент по моему обезбелковыванию Надеюсь, что инновационные технологии подтянутся до этого уроня раньше, чем закончится белок )))

    08.08.2025

  • Олег Каноков

    Биджиев-мастер по построению защиты,но рано начал удерживать счёт,поплатился.А поле в Каспийске-огород.

    08.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    гол Акрона просто сказка и снова с паса Артема акроновский Ямаль забивает

    08.08.2025

  • Mikhail

    Акрон и Дзюба созданы друг дя друга

    08.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Динамо заработало очко Акрон потерял два

    08.08.2025

  • GeoMaS

    Конкуренты Спартака потеряли очки.

    08.08.2025

  • КирпичИнвест

    Прям, как у Маяковского Акрон и Дзюба - близнецы-братья )

    08.08.2025

  • Илья53

    Дзюба работает:grinning:

    08.08.2025

  • КирпичИнвест

    Будь на месте Беншимола Месси, ещё не факт, чтобы забил. Всё решило мастерство Дзюбы. Беншимол - наследник Азмуна ) Хороший матч!

    08.08.2025

  • Ж и в о й

    А чего рукоблуд Дзюба сразу побежал в раздевалку после финального свистка? Даже не подошёл к гостевому сектору и не сказал спасибо за поддержку!

    08.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Акрон и Дзюба молодцы!!!!

    08.08.2025

  • baruv

    Получается, что махачкалинцы только против Дзюбы-Роналду играют? Он, конечно, молодец, но долго ли продержится? А сегодня Динамо-Дзюба 1-1.

    08.08.2025

    • «Динамо» — «Акрон»: Беншимол сравнял счет после паса Дзюбы

    «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: видео голов матча 4-го тура РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

