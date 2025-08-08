«Акрон» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо», Беншимол забил после паса Дзюбы

Махачкалинское «Динамо» дома сыграло вничью с «Акроном» в 4-м туре РПЛ — 1:1.

У хозяев в первом тайме гол забил защитник Джемал Табидзе. Гости отыгрались за пять минут до конца основного времени — после передачи форварда Артема Дзюбы гол забил Беншимол.

«Динамо» набрало 5 очков и занимает 9-е место в таблице РПЛ, «Акрон» с 6 очками — на 5-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

08 августа, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.