«Динамо» — «Акрон»: Беншимол сравнял счет после паса Дзюбы

«Акрон» сравнял счет в матче с махачкалинским «Динамо» в 4-м туре РПЛ — 1:1.

Гол на 85-й минуте забил Беншимол после передачи Артема Дзюбы.