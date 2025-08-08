«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: видео голов матча 4-го тура РПЛ

Махачкалинское «Динамо» дома сыграло вничью с «Акроном» в 4-м туре РПЛ — 1:1.

У хозяев в первом тайме гол забил защитник Джемал Табидзе. Гости отыгрались за пять минут до конца основного времени — после передачи форварда Артема Дзюбы гол забил Беншимол.

42-я минута. Табидзе — 1:0

85-я минута. Беншимол — 1:1

