Кругового не замотивировали слова о голом Бубнове на Красной площади в случае чемпионства ЦСКА

Защитник ЦСКА Данила Круговой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова эксперта Александра Бубнова, который заявил, что если ЦСКА станет чемпионом по итогам сезона, то он пробежится голым по Красной площади.

— Замотивировали тебя слова Бубнова, который пообещал пройтись голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА?

— Нет, конечно. Видел эти слова, но не хотелось бы на них как-то реагировать. Не хочется делать никаких громких заявлений, если говорить о целях на сезон. Мы двигаемся дальше, идем от игры к игре, — сказал Круговой «СЭ».

В первом туре РПЛ ЦСКА победил «Балтику» со счетом 2:1. На счету Кругового голевая передача.