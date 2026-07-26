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Макаров не считает, что обидел «Динамо» словами про «ноль респекта и уважения»

Микеле Антонов
Корреспондент
Денис Макаров (в центре).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о словах про «ноль респекта и уважения» в «Динамо».

6 декабря Макаров заявил «СЭ» о желании покинуть «Динамо» из-за неучастия в матчах под руководством тренера Ролана Гусева.

— Не жалел ли о словах про «ноль респекта и уважения»?

— А о чем жалеть? Я кого-то обидел?

— Возможно, клуб.

— Клуб?

— И конкретно тренера.

— Я не считаю, что это тренер. Еще раз повторяю. А клуб я не обижал. Клубу я, наоборот, благодарен.

В субботу, 25 июля, 28-летний россиянин дебютировал в самарской команде в матче 1-го тура РПЛ против бело-голубых (0:0).

Макаров заявил, что ему без разницы на хейт фанатов «Динамо» в свою сторону

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Денис Макаров
Ролан Гусев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Макаров заявил, что ему без разницы на хейт фанатов «Динамо» в свою сторону

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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 7
П
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 6
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Маркиньос

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Крылья Советов, ЦСКА

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Илья Рожков

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