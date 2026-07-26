Макаров не считает, что обидел «Динамо» словами про «ноль респекта и уважения»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о словах про «ноль респекта и уважения» в «Динамо».

6 декабря Макаров заявил «СЭ» о желании покинуть «Динамо» из-за неучастия в матчах под руководством тренера Ролана Гусева.

— Не жалел ли о словах про «ноль респекта и уважения»?

— А о чем жалеть? Я кого-то обидел?

— Возможно, клуб.

— Клуб?

— И конкретно тренера.

— Я не считаю, что это тренер. Еще раз повторяю. А клуб я не обижал. Клубу я, наоборот, благодарен.

В субботу, 25 июля, 28-летний россиянин дебютировал в самарской команде в матче 1-го тура РПЛ против бело-голубых (0:0).

Макаров заявил, что ему без разницы на хейт фанатов «Динамо» в свою сторону