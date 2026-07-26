«Локомотив» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и «Ахматом» в 1-м туре РПЛ-2026/27.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 17.00 по местному времени.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Морозов, Фассон, Раков, Карпукас, Батраков, Бакаев, Руденко, Пиняев.

Запасные: Лантратов, Джикия, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Салтыков, Вера, Еремеев, Михаил Щетинин, Голубев, Мялковский.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Цаке, Ибишев, Богосавац, Исмаэл, Ромао, Касинтура, Самородов, Мелкадзе, Садулаев.

Запасные: Ульянов, Мицаев, Сидоров, Ндонг, Кирилл Щетинин, Кенжебек, Мануэл, Гаджиев, Максути, Касаджиков.

Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом игры можно будет в матч-центре на нашем сайте.