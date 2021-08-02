Данил Глебов обратился к Карпину: «Если тоже соскучитесь, то можем увидеться сами знаете где»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поблагодарил уже бывшего главного тренера команды Валерия Карпина.

«Спасибо тренер. Вы в нас верили, учили нас, ругали часто, но любили! Как и мы вас! Удачи вам! Если тоже соскучитесь, то можем увидеться сами знаете где», — написал Глебов в Instagram.

Карпин возглавлял «Ростов» 3 года 8 месяцев — дольше всех из текущих тренеров команд Тинькофф РПЛ.

«Ростов» в двух первых матчах чемпионата России потерпел два домашних поражения — от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4). Ростовчане располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.