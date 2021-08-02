Данил Глебов обратился к Карпину: «Если тоже соскучитесь, то можем увидеться сами знаете где»
21:54
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поблагодарил уже бывшего главного тренера команды Валерия Карпина.
«Спасибо тренер. Вы в нас верили, учили нас, ругали часто, но любили! Как и мы вас! Удачи вам! Если тоже соскучитесь, то можем увидеться сами знаете где», — написал Глебов в Instagram.
Карпин возглавлял «Ростов» 3 года 8 месяцев — дольше всех из текущих тренеров команд Тинькофф РПЛ.
«Ростов» в двух первых матчах чемпионата России потерпел два домашних поражения — от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4). Ростовчане располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.
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Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
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