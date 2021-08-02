Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Сочи» на выезде обыграл «Ахмат»

21:59
«Сочи» обыграл «Ахмат». Фото ФК «Сочи».
«Сочи» обыграл «Ахмат». Фото ФК «Сочи».
Теги:

«Сочи» выиграл у «Ахмата» (2:1) в матче второго тура Тинькофф РПЛ.

Гости открыли счет на 26-й минуте благодаря автоголу Даниила Уткина. Марко Дуганджич на 59-й минуте забил второй мяч. На 86-й минуте у хозяев отличился Габриэл Янку.

Обе команды имеют в активе по три очка после второго тура. В третьем туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Рубином», а «Сочи» примет «Урал».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Сочи» — 1:2 (0:1)

Голы: Уткин, 26 — в свои ворота (0:1). Дуганджич, 59 (0:2). Янку, 86 (1:2).

«Ахмат»: Шелия, Лысцов, Быстров, Богосавац, Нижич, Тимофеев, Коновалов (Садулаев, 64), Уткин (Архипов, 64), Харин (Янку, 82), Карапузов (Семенов, 63), Конате (Альсултанов, 82).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Барач, Прохин, Родригу, Бурмистров (Попов, 70), Нобоа (Ангбан, 90), Воробьев (Заика, 46), Дуганджич.

Предупреждения: Лысцов, 13. Дуганджич, 30. Нобоа, 90. Попов, 90+3.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Болотенков, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).

2 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

Ахмат — Сочи

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова»
Захарова прокомментировала угрозу главы МИД Украины о «камнях с неба»
Почему в Британии боятся подлодок РФ в Атлантике
Россия установила рекорд по медалям на Олимпийских играх
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр