«Сочи» на выезде обыграл «Ахмат»

«Сочи» выиграл у «Ахмата» (2:1) в матче второго тура Тинькофф РПЛ.

Гости открыли счет на 26-й минуте благодаря автоголу Даниила Уткина. Марко Дуганджич на 59-й минуте забил второй мяч. На 86-й минуте у хозяев отличился Габриэл Янку.

Обе команды имеют в активе по три очка после второго тура. В третьем туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Рубином», а «Сочи» примет «Урал».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Сочи» — 1:2 (0:1)

Голы: Уткин, 26 — в свои ворота (0:1). Дуганджич, 59 (0:2). Янку, 86 (1:2).

«Ахмат»: Шелия, Лысцов, Быстров, Богосавац, Нижич, Тимофеев, Коновалов (Садулаев, 64), Уткин (Архипов, 64), Харин (Янку, 82), Карапузов (Семенов, 63), Конате (Альсултанов, 82).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Барач, Прохин, Родригу, Бурмистров (Попов, 70), Нобоа (Ангбан, 90), Воробьев (Заика, 46), Дуганджич.

Предупреждения: Лысцов, 13. Дуганджич, 30. Нобоа, 90. Попов, 90+3.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Болотенков, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).

2 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».