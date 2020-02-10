Даниил Лесовой: «Даже с «Краснодаром» и «Зенитом» «Арсенал» не отбивается и не ставит автобус»

Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой, арендованный у «Зенита», в интервью «СЭ» рассказал о причинах вылета тульского клуба в квалификационном раунде Лиги Европы.

— Все мы много размышляли, почему не получилось. Думаю, никто до конца не выявил одну причину. Считаю, это совокупность ряда маленьких факторов. А настоящий «Арсенал» — тот, который сейчас занимает шестое место. В чемпионате все видно на дистанции. Наша позиция в турнирной таблице — хороший результат. И даже в серии без побед не было провальных матчей, когда нас откровенно бы переигрывали. Нужно было терпеть и работать, что в конце года и было вознаграждено.

— Какие ожидания от весенней части чемпионата? И о том, что вас ждет потом, сейчас не думаете?

— Задача — побеждать в каждом матче. Сами видели, что ни с кем, даже с «Краснодаром» и «Зенитом», мы не отбиваемся и не ставим автобус. Идем от игры к игре. Если будем это делать так же, как закончили год, можем рассчитывать на шестое место. А о том, что ждет меня, задумываюсь, но пока даже приблизительно не знаю, что будет. (Артем Агапов)