«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом», ведя со счетом 2:0. Даку оформил дубль

«Рубин» в матче 7-го тура чемпионата России на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2.

На дубль Мирлинда Даку оренбуржцы ответили голами Гедеона Гузины и Хорди Томпсона, который реализовал пенальти. Казанцы вели со счетом 2:0 до 52-й минуты.

После этого матча «Рубин» с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Оренбург» с 7 очками — на 10-й строчке.