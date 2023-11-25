ЦСКА выигрывает у «Динамо» после первого тайма

ЦСКА дома побеждает «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ — 2:1.

На гол игрок бело-голубых Бителло на 7-й минуте встречи, армейцы ответили результативными ударами Аббосбека Файзуллаева и Антона Заболотного — на 23-й и 40-й минутах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.