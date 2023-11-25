Белоус рассказал, кого считает главным претендентом на третье место в РПЛ

Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о том, какие команды войдут в тройку лучших по итогам сезона РПЛ.

«Считаю, что, помимо «Краснодара» и «Зенита», ЦСКА уйдет на зимние каникулы в тройке. Несмотря на большие кадровые потери в составе, они добавляют с каждым матчем. Видна рука тренера в игре команды. Даже больше скажу: думаю, что и по итогам сезона в тройку попадет именно ЦСКА. С возвращением травмированных футболистов они будут прибавлять и прибавлять», — цитирует Белоуса Legalbet.

«Зенит» после 16 матчей набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с 32 очками и одной игрой в запасе идет на второй строчке. ЦСКА на данный момент занимает пятое место (25).