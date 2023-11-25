«Локомотив» обратится в ЭСК РФС по итогам матча против «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в комментарии «СЭ» сообщил о намерении клуба обратиться в ЭСК РФС по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

«Собирается ли «Локомотив» обращаться в ЭСК? Будем», — сказал Ульянов «СЭ».

Ранее капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футболом, а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.