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«Тамбов» — ЦСКА: Магнуссон получил травму

18:18

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон получил травму в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом».

Исландского защитника унесли с поля на носилках во втором тайме. Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.

Тамбов — ЦСКА

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