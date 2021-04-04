Мешков назначил четыре пенальти в матче чемпионата России. Но это не рекорд

Главный арбитр матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА Виталий Мешков стал всего вторым судьей в истории турнира, который в одной игре назначил больше трех пенальти.

Столько же 11-метровых не назначал ни один рефери, больше — только Валентин Иванов, который в 1999 году дважды наказал «Ротор» и трижды «Черноморец».

(Кирилл Бурдаков)

Матчи чемпионата России, в которых было назначено более трех пенальти