Мешков назначил четыре пенальти в матче чемпионата России. Но это не рекорд
Главный арбитр матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА Виталий Мешков стал всего вторым судьей в истории турнира, который в одной игре назначил больше трех пенальти.
Столько же 11-метровых не назначал ни один рефери, больше — только Валентин Иванов, который в 1999 году дважды наказал «Ротор» и трижды «Черноморец».
(Кирилл Бурдаков)
Матчи чемпионата России, в которых было назначено более трех пенальти
|
Дата
|
Матч
|
Судья (пенальти)
|
Пенальти
|
Пенальтист
|
Клуб
|
Исход
|
29.05.1999
|
Ротор — Черноморец — 5:2
|
Валентин Иванов (5)
|
Альберт Догузов
|
Черноморец
|
Гол
|
Альберт Догузов
|
Черноморец
|
Гол
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
Мимо
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
Мимо
|
Максим Тищенко
|
Ротор
|
Гол
|
04.04.2021
|
Тамбов — ЦСКА — 1:2
|
Виталий Мешков (4)
|
Артем Архипов
|
Тамбов
|
Гол
|
Никола Влашич
|
ЦСКА
|
Гол
|
Саломон Рондон
|
ЦСКА
|
Гол
|
Никола Влашич
|
ЦСКА
|
Вратарь
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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