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Судейство

Мешков назначил четыре пенальти в матче чемпионата России. Но это не рекорд

18:24
Виталий Мешков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виталий Мешков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный арбитр матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — ЦСКА Виталий Мешков стал всего вторым судьей в истории турнира, который в одной игре назначил больше трех пенальти.

Столько же 11-метровых не назначал ни один рефери, больше — только Валентин Иванов, который в 1999 году дважды наказал «Ротор» и трижды «Черноморец».

(Кирилл Бурдаков)

Матчи чемпионата России, в которых было назначено более трех пенальти

Дата

Матч

Судья (пенальти)

Пенальти

Пенальтист

Клуб

Исход

29.05.1999

Ротор — Черноморец — 5:2

Валентин Иванов (5)

Альберт Догузов

Черноморец

Гол

Альберт Догузов

Черноморец

Гол

Олег Веретенников

Ротор

Мимо

Олег Веретенников

Ротор

Мимо

Максим Тищенко

Ротор

Гол

04.04.2021

Тамбов — ЦСКА — 1:2

Виталий Мешков (4)

Артем Архипов

Тамбов

Гол

Никола Влашич

ЦСКА

Гол

Саломон Рондон

ЦСКА

Гол

Никола Влашич

ЦСКА

Вратарь
Тамбов — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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