ЦСКА — «Урал»: Языджи сравнял счет в добавленное ко второму тайму время. Пенальти был назначен после подсказки ВАР

Нападающий ЦСКА Юсуф Языджи отличился в добавленное ко второму тайму время матча 23-го тура Тинькоф РПЛ против «Урала». Он сравнял счет с пенальти — 2:2.

Одиннадцатиметровый был назначен после подсказки ВАР. Защитник «Урала» наступил на ногу игроку ЦСКА на линии штрафной.

Для турецкого нападающего этот гол стал седьмым в пяти матчах за красно-синих.