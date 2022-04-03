ЦСКА — «Урал»: Языджи сравнял счет в добавленное ко второму тайму время. Пенальти был назначен после подсказки ВАР
Нападающий ЦСКА Юсуф Языджи отличился в добавленное ко второму тайму время матча 23-го тура Тинькоф РПЛ против «Урала». Он сравнял счет с пенальти — 2:2.
Одиннадцатиметровый был назначен после подсказки ВАР. Защитник «Урала» наступил на ногу игроку ЦСКА на линии штрафной.
Для турецкого нападающего этот гол стал седьмым в пяти матчах за красно-синих.
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2
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|4
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|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
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|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
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|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
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|27
|
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|
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|7
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|
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|22
|5
|7
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|34-40
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|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
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|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
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30 тур
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|0 : 1
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 2
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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