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«Просто нет слов, просто прекрасно». Тренер «Краснодара» о судействе в матче с «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» оценил работу судей в матче с «Динамо»
Иван Шитик
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук после завершения матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» дал оценку работе судей.

«Никому у меня язык не повернется предъявлять претензии, все от большого желания. Судейскую тему, наверное, вы все прекрасно видите. Просто нет слов, просто прекрасно. Мы в этом уже несколько лет, так что чему-то удивляться не приходится.

Какие задачи на конец сезона? Максимальные. Задача — играть в футбол, мы прививаем атакующий футбол, хотим продолжать», — приводит слова тренера ТАСС.

Также исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» отметил, что ему понравилась игра команды во втором тайме.

«Считаю, что во втором тайме мы полностью переиграли «Динамо». После перерыва был такой футбол, который я всегда хотел бы видеть. Другое дело исполнители, качество, опыт — все это требует времени», — отметил специалист.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 22 встреч. «Динамо» располагается на втором месте в таблице РПЛ с 46 баллами после 23 игр.

Источник: https://tass.ru/sport

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22%

1.79

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15%

1.76
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П2

21%

2.10

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20%

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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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