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ЦСКА ушел от поражения в матче с «Уралом» благодаря голу Языджи с пенальти в конце встречи

ЦСКА ушел от поражения в матче с «Уралом» благодаря голу Языджи с пенальти в конце встречи
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
3 апреля. Москва. ЦСКА — «Урал».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
3 апреля. Москва. ЦСКА — «Урал».
Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ — 2:2.

На 3-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев открыл счет, но на 7-й минуте полузащитник красно-синих Яка Бийол забил в свои ворота головой.

На 55-й минуте встречи забил форвард «Урала» Эрик Бикфалви, но на 90+4-й минуте полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи сравнял счет с пенальти.

На 90+9-й минуте матча главный судья матча Игорь Панин не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА после просмотра повтора эпизода с возможным нарушением правил со стороны игрока армейцев Егора Ушакова.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками в 23 матчах, «Урал» поднялся с последнего, 16-го места на 13-ю строчку с 21 очком в 23 играх.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Урал
Голы
Дивеев, 3 (1:0), Бийол, 7 (1:1), Бикфалви, 55 (1:2), Юсуф Языджи, 90+4 (2:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Щенников (Мухин, 46) Дивеев (Ушаков, 56) Карраскаль (Дзагоев, 71) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи Эджуке (Яковлев, 59)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Егорычев Аугустыняк Гаджимурадов Колесниченко (Емельянов, 78) Шатов (Мишкич, 78) Магомадов Бикфалви
Предупреждения
Гбамен 66’  -  Кузьмичев 3’, Егорычев 36’
Судьи
Панин (Дмитров) Мухтаров (Петрозаводск) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Данченко (Уфа)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
26
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РПЛ: ЦСКА сыграл вничью с «Уралом», «Зенит» против «Сочи» и другие матчи 23-го тура
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
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2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 0 : 1
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 2
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