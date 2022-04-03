ЦСКА ушел от поражения в матче с «Уралом» благодаря голу Языджи с пенальти в конце встречи

ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ — 2:2.

На 3-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев открыл счет, но на 7-й минуте полузащитник красно-синих Яка Бийол забил в свои ворота головой.

На 55-й минуте встречи забил форвард «Урала» Эрик Бикфалви, но на 90+4-й минуте полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи сравнял счет с пенальти.

На 90+9-й минуте матча главный судья матча Игорь Панин не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА после просмотра повтора эпизода с возможным нарушением правил со стороны игрока армейцев Егора Ушакова.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками в 23 матчах, «Урал» поднялся с последнего, 16-го места на 13-ю строчку с 21 очком в 23 играх.