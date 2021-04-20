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Судейство

ЦСКА сделал заявление о ситуации с судейством в российском футболе

12:44
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ЦСКА 20 апреля на официальном сайте выступил с заявлением касательно судейства в российском футболе.

«ЦСКА полностью поддерживает решения председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, которые направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации. Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти. Болельщики уже видят положительную динамику — наших арбитров снова приглашают работать на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на игры сборных. Желаем Хачатурянцу успехов в его непростой и очень важной для всего российского футбола работе», — сообщается в заявлении.

После матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1) Хачатурянц отстранил от судейства главного арбитра встречи Михаила Вилкова.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/zayavlenie-pfk-cska-o-situatsii-s-sudeystvom/

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