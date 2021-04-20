ЦСКА сделал заявление о ситуации с судейством в российском футболе

ЦСКА 20 апреля на официальном сайте выступил с заявлением касательно судейства в российском футболе.

«ЦСКА полностью поддерживает решения председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, которые направлены на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации. Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти. Болельщики уже видят положительную динамику — наших арбитров снова приглашают работать на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на игры сборных. Желаем Хачатурянцу успехов в его непростой и очень важной для всего российского футбола работе», — сообщается в заявлении.

После матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1) Хачатурянц отстранил от судейства главного арбитра встречи Михаила Вилкова.