Президент «Ростова»: «Такие судьи как Вилков не должны работать в нашем чемпионате»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о ситуации в судействе российского футбола. По его словам, такие Михаил Вилков не должны работать в чемпионате.

«Изначально мы поддерживали и надеялись, что в судейском вопросе будет прогресс, — сказал Арутюнянц. — Мы видим реальные поступки и желание навести порядок. Руководство РФС — Президент Дюков Александр Валерьевич и Глава Судейского Комитета Хачатурянц Ашот Рафаилович проводят сложную реформу, которая необходима для всего российского футбола.



Дело даже не в матче «Локомотив» — «Ростов», давайте говорить о футболе и судействе в целом, в масштабах всей нашей страны. Такие судьи как Вилков не должны работать в нашем чемпионате, потому что именно они тормозят его развитие, понижают привлекательность и порочат честь российского футбола.



Мы все выступаем за честное судейство и считаем, что победы надо добывать по спортивному принципу. Я уверен, что российский футбол должен сделать шаг вперед, получить необходимый импульс к развитию. Мы должны прогрессировать и выйти на качественно другой уровень. Для этого нужны кардинальные меры и принципиальные решения. Сегодня мы видим, что необходимая работа ведется, и мы полностью это поддерживаем».

Напомним, после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1) Вилков был пожизненно отстранен от судейства.