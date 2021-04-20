Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Суд назвал дату рассмотрения новых жалоб Кокорина и Мамаева на приговор

12:24
Теги:

Второй кассационный суд общей юрисдикции 3 июня рассмотрит жалобы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на приговор Мосгорсуда, сообщает РИА Новости 20 апреля.

«Судебное заседание назначено на 3 июня, на 10.00», — цитирует РИА источника в суде.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев попали в скандальную историю. Футболисты вместе с другом хавбека Александром Протасовицким и братом Александра Кириллом приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам.

19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО. 31 июля 2020 года оба футболиста прибыли на заседание по пересмотру апелляционного приговора по своему делу в Мосгорсуде, но оно было перенесено.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210420/kokorin-1729051189.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд