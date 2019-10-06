«Ростов» довел счет до разгромного в матче 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА. Третий гол дончан на 61-й минуте забил форвард Элдор Шомуродов. Результативный пас на счету хавбека Хорена Байрамяна.

? Элдор Шомуродов забил 10-й мяч в сезоне и догнал в гонке бомбардиров Александра Соболева.



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? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/AgFf2R1uOD — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019

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