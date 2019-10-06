ЦСКА — «Ростов»: Шомуродов довел счет до разгромного
17:54
«Ростов» довел счет до разгромного в матче 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА. Третий гол дончан на 61-й минуте забил форвард Элдор Шомуродов. Результативный пас на счету хавбека Хорена Байрамяна.
? Элдор Шомуродов забил 10-й мяч в сезоне и догнал в гонке бомбардиров Александра Соболева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
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