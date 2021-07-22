ЦСКА объявил о продлении контракта с Аланом Дзагоевым
11:01
ЦСКА объявил о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.
Новое соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.
No Dzaga — no party ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 22, 2021
Алан Дзагоев продлил контракт с #ЦСКА до окончания сезона-2022/23! ?? https://t.co/kVrZXxpAkm pic.twitter.com/K9SOogIg0Z
Дзагоев выступает за ЦСКА с января 2008 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 21 матч в составе красно-синих, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.
Предыдущее соглашение армейцев с Дзагоевым действовало до конца сезона-2020/21.
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