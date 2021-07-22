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ЦСКА объявил о продлении контракта с Аланом Дзагоевым

11:01
Алан Дзагоев. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алан Дзагоев. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА объявил о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

Новое соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

Дзагоев выступает за ЦСКА с января 2008 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 21 матч в составе красно-синих, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.

Предыдущее соглашение армейцев с Дзагоевым действовало до конца сезона-2020/21.

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Иван Торопцев все материалы автора

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