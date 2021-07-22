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Матч «Химки» — «Зенит» смогут посетить не более 1 тысячи зрителей с QR-кодами

11:11
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что матч первого тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Зенит» посетит не более 1 тысячи зрителей. При этом допуск на стадион будет осуществляться по QR-кодам.

«Стадион свободен от COVID, мы будем всех пускать по QR-кодам, — цитирует ТАСС Терюшкова. — По количеству зрителей станем ориентироваться на постановление главы Роспотребнадзора [Анны] Поповой. По показателям у нас будет в районе 1 тысячи зрителей».

«Станем приучать болельщиков к тому, что у нас на стадион проход только по QR-кодам. В дальнейшем, когда будут послабления, мы сможем больше зрителей запускать. Но только по QR-кодам», — отметил министр спорта Московской области.

Матч «Химки» — «Зенит» состоится 24 июля на «Арене-Химки». Максимальная вместимость домашнего стадиона подмосковной команды составляет 18 636 зрителей. Начало игры — в 17.30 мск.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11960231

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