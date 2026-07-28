ЦСКА объявил о переходе голкипера «Балтики» Бориско

Голкипер «Балтики» Максим Бориско продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

26-летний вратарь подписал с московским клубом контракт по схеме «3+1» и будет выступать за новую команду под 39-м игровым номером.

За «Балтику» Бориско выступал с 2019 года. За калининградцев он провел 110 матчей во всех турнирах, пропустив 72 гола и 57 раз сыграв на ноль. В сезоне-2026/27 Бориско защищал ворота «Балтики» в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Голкипер выступал за юношеские и молодежные сборные России, а также вызывался в главную национальную команду.