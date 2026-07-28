Защитник «Балтики» Муфи сравнил Талалаева с Гаттузо

Защитник «Балтики» Фахд Муфи в разговоре с «СЭ» высказался о стиле работы главного тренера Андрея Талалаева.

— Что думаешь о Талалаеве?

— Мне нравятся жесткие тренеры. При таких специалистах я всегда хорошо выступаю. Но мне нужно работать.

— Есть ли какие-то примеры жесткости Талалаева?

— Ему нравится, когда игроки бегут до конца, в каком-то смысле дерутся, когда делают все возможное на поле. Андрей Викторович дает огромный заряд мотивации, так что каждому хочется чуть ли не драться.

— На кого похож Талалаев?

— На Гаттузо. Я работал с ним, они одинаковые, — сказал «СЭ» Муфи.

1 августа «Балтика» дома встретится с московским «Динамо» во втором туре РПЛ.