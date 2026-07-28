Бориско — о переходе в ЦСКА: «Рад оказаться в таком большом клубе. Тут легенда вратарского цеха»

Новичок ЦСКА Максим Бориско поделился впечатлениями от перехода в московскую команду и рассказал о том, как шли переговоры.

Во вторник, 28 июля, армейцы объявили о подписании контракта с 26-летним голкипером по схеме «3+1». Ранее футболист выступал за «Балтику».

«Очень рад перейти в такой большой клуб с такой большой историей. Да и в принципе тут легенда вратарского цеха. Как открылось летнее трансферное окно, сразу начали общаться с моим агентом и узнавать о переходе. Конечно, переживал — думали, что я успею до первой игры перейти, но в итоге так получилось, что я еще и сыграл против своей новой команды. Слышал поддержку и зов, чтобы я оказался здесь. Спасибо большое болельщикам. Надеюсь, я оправдаю ваши ожидания», — сказал Бориско на видео, опубликованном пресс-службой московского клуба.

Также футболист рассказал о своем первом воспоминании о вратаре Игоре Акинфееве, который всю карьеру провел в ЦСКА.

«Первое воспоминание об Игоре — Евро-2008. Я только начал заниматься футболом и следил за ним. Потом в 2012-м я встал на ворота и стал уже прям каждый матч смотреть, наблюдать за ним», — добавил он.

Бориско будет выступать в ЦСКА под 39-м игровым номером. Голкипер объяснил, что выбрал его, так как это код Калининградской области — региона, который стал для него вторым домом.

За «Балтику» Бориско с 2019 года провел 110 матчей во всех турнирах, пропустив 72 гола и 57 раз сыграв на ноль. В сезоне-2026/27 он защищал ворота «Балтики» в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).