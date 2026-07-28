Бориско — о переходе в ЦСКА: «Рад оказаться в таком большом клубе. Тут легенда вратарского цеха»
Новичок ЦСКА Максим Бориско поделился впечатлениями от перехода в московскую команду и рассказал о том, как шли переговоры.
Во вторник, 28 июля, армейцы объявили о подписании контракта с 26-летним голкипером по схеме «3+1». Ранее футболист выступал за «Балтику».
«Очень рад перейти в такой большой клуб с такой большой историей. Да и в принципе тут легенда вратарского цеха. Как открылось летнее трансферное окно, сразу начали общаться с моим агентом и узнавать о переходе. Конечно, переживал — думали, что я успею до первой игры перейти, но в итоге так получилось, что я еще и сыграл против своей новой команды. Слышал поддержку и зов, чтобы я оказался здесь. Спасибо большое болельщикам. Надеюсь, я оправдаю ваши ожидания», — сказал Бориско на видео, опубликованном пресс-службой московского клуба.
Также футболист рассказал о своем первом воспоминании о вратаре Игоре Акинфееве, который всю карьеру провел в ЦСКА.
«Первое воспоминание об Игоре — Евро-2008. Я только начал заниматься футболом и следил за ним. Потом в 2012-м я встал на ворота и стал уже прям каждый матч смотреть, наблюдать за ним», — добавил он.
Бориско будет выступать в ЦСКА под 39-м игровым номером. Голкипер объяснил, что выбрал его, так как это код Калининградской области — региона, который стал для него вторым домом.
За «Балтику» Бориско с 2019 года провел 110 матчей во всех турнирах, пропустив 72 гола и 57 раз сыграв на ноль. В сезоне-2026/27 он защищал ворота «Балтики» в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
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2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
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3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
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4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
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5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
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6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
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7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
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8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
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9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1