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Бориско — о переходе в ЦСКА: «Рад оказаться в таком большом клубе. Тут легенда вратарского цеха»

Алина Савинова

Новичок ЦСКА Максим Бориско поделился впечатлениями от перехода в московскую команду и рассказал о том, как шли переговоры.

Во вторник, 28 июля, армейцы объявили о подписании контракта с 26-летним голкипером по схеме «3+1». Ранее футболист выступал за «Балтику».

«Очень рад перейти в такой большой клуб с такой большой историей. Да и в принципе тут легенда вратарского цеха. Как открылось летнее трансферное окно, сразу начали общаться с моим агентом и узнавать о переходе. Конечно, переживал — думали, что я успею до первой игры перейти, но в итоге так получилось, что я еще и сыграл против своей новой команды. Слышал поддержку и зов, чтобы я оказался здесь. Спасибо большое болельщикам. Надеюсь, я оправдаю ваши ожидания», — сказал Бориско на видео, опубликованном пресс-службой московского клуба.

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Также футболист рассказал о своем первом воспоминании о вратаре Игоре Акинфееве, который всю карьеру провел в ЦСКА.

«Первое воспоминание об Игоре — Евро-2008. Я только начал заниматься футболом и следил за ним. Потом в 2012-м я встал на ворота и стал уже прям каждый матч смотреть, наблюдать за ним», — добавил он.

Бориско будет выступать в ЦСКА под 39-м игровым номером. Голкипер объяснил, что выбрал его, так как это код Калининградской области — региона, который стал для него вторым домом.

За «Балтику» Бориско с 2019 года провел 110 матчей во всех турнирах, пропустив 72 гола и 57 раз сыграв на ноль. В сезоне-2026/27 он защищал ворота «Балтики» в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

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Максим Бориско
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ЦСКА объявил о переходе голкипера «Балтики» Бориско

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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