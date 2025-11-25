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Судейство

25 ноября 2025, 15:21

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»

Константин Белов
Корреспондент
Футболисты ЦСКА и судья Сергей Карасев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», что клуб обратился в ЭСК РФС по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

Главным арбитром матча был Сергей Карасев, ВАР — Кирилл Левников.

«На 5-й минуте Александр Максименко жестко сыграл против Данила Кругового, в результате чего наш футболист оказался на газоне и получил травму. Эпизод остался без внимания: не было зафиксировано нарушение правил за грубую игру, не был назначен пенальти за контакт и падение в штрафной, хотя Круговой был первым на мяче, после чего на нем был совершен фол.

На 43-й минуте после подачи с углового в ходе борьбы в штрафной игрок «Спартака» Игорь Дмитриев нарушил правила в отношении Игоря Акинфеева, выставляя руку и блокируя вратаря. Игра Дмитриева осталась без внимания Карасева: не было зафиксировано нарушение правил и не был отменен гол.

Дополнительно к рассмотрению этого эпизода, мы хотим обратить внимание на момент, который предшествовал забитому мячу — на 42-й минуте при обработке мяча в центре поля Угальде сыграл рукой. Этот момент также остался без внимания главного арбитра», — сказал Брейдо «СЭ».

Игорь Акинфеев и&nbsp;Сергей Карасев.Карасев правильно не наказал «Спартак» пенальти и засчитал гол. А вы не согласны?

ЦСКА после 16-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и набрал 33 очка.

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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