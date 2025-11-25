Карпин — о Симоняне: «Энергия, которая била из него ключом, несмотря на возраст, впечатляла»

Главный тренер Валерий Карпин рассказал об общении с Никитой Симоняном.

«Никита Павлович каждый день приезжал в офис РФС. Проходя мимо его кабинета, всегда было слышно его голос, здоровались. Никита Павлович в таком возрасте был в такой светлой памяти. Он знал и про нынешний футбол, и про футбол прошлых времен, в тот, который мы еще играли. Общались с ним постоянно. Энергия, которая била из него ключом, несмотря на возраст, впечатляла», — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет.

В качестве футболиста он выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» (1962, 1969) и трижды победил в Кубке СССР (1963, 1965, 1971). В 1973 году ереванский «Арарат» под руководством Симоняна выиграл чемпионат и Кубок страны. Также он возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».