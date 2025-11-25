«Ведомости»: руководству «Спартака» отказали в переходе Риеры на встрече в Словении

Руководство «Спартака» получило отказ в подписании контракта с Альбертом Риерой, возглавляющим «Целе», сообщают «Ведомости».

Встреча представителей двух клубов прошла в Словении на прошлой неделе. От красно-белых на ней присутствовали генеральный директор Сергей Некрасов и спортивный директор Франсис Кахигао.

«Спартак» хотел подписать контракт с Риерой зимой, но в «Целе» заявили, что рассчитывают на тренера и хотят предложить ему новое соглашение. Отмечается, что красно-белые не вышли из переговоров, как с клубом, так и с представителями 43-летнего испанца.

Риера работает в «Целе» с лета 2024 года. Ранее он тренировал «Бордо» и словенскую «Олимпию».

11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

Красно-белые с 28 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.