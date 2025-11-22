Карасев правильно не наказал «Спартак» пенальти и засчитал гол. А вы не согласны?

Разбираем решения судей в субботнем дерби «Спартак» — ЦСКА (1:0).

Многие матчи «Спартака» с ЦСКА завершались скандалами и долгими разборами. Один из них когда-то едва не завершился печально для Валентина Иванова, а другой закончил карьеру Андрея Бутенко. Субботняя встреча в Тушине наверняка будет сопровождаться недовольными комментариями армейцев, но в их поражении не виноват судья Сергей Карасев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

Первый тайм

«Карасев, Карасев, а судил как Щукин!» Так 17 лет назад написал в «СЭ» о работе тогда совсем молодого арбитра в матче «Москва» — «Сатурн» Леонид Трахтенберг.

И в этот раз в первом тайме Карасев работал хорошо, заставив вспомнить тот заголовок 2008 года. Рефери правильно не назначил пенальти после падения Данила Кругового, когда в действиях Александра Максименко, столкнувшегося с армейцем, не было ни грубости, ни безрассудства. И верно засчитал гол «Спартака».

На 5-й минуте матча Круговой выскочил к спартаковским воротам и сыграл в мяч, который полетел за поле. В этот момент, когда мяч еще находился в игре, с ним столкнулся вратарь. Появись в действиях Максименко элемент безрассудного поведения или действуй голкипер грубо, у арбитра появились бы основания для назначения пенальти и вынесения предупреждения. А так 11-метровый назначать было не за что.

Не возникло повода у Карасева и отменить на 43-й минуте гол красно-белых. И в этом случае вердикт всей судейской бригады, включая видеоассистентов Кирилла Левникова и Василия Казарцева, следует поддержать.

Сразу после взятия ворот и в перерыве Игорь Акинфеев делал движение правой рукой, пытаясь что-то доказать судье. По всей видимости, он показывал, что Игорь Дмитриев помешал ему добраться до мяча или выбить мяч. Но видеоповторы убеждают, что спартаковец не нарушил правил. Гол верно засчитан.

После перерыва

Заслуживают пояснений и два эпизода, произошедшие во втором тайме.

На 61-й минуте Карасев после ВАР-проверки и изучения видеозаписи на мониторе у поля изменил первоначальное решение и объявил об отмене пенальти в ворота гостей. По итоговому мнению арбитра, защитник ЦСКА Игорь Дивеев сыграл в мяч и не сфолил.

Тут с рефери можно не согласиться. Да, итоговое решение верное. Но понятнее и, видимо, правильнее было бы отменить пенальти не из-за этого. Дело в том, что чуть раньше Карасев не зафиксировал фол Жедсона Фернандеша на Родриго Вильягре, а уже потом Роман Зобнин, подхватив мяч, пошел в штрафную и Дивеев ему «поставил шлагбаум».

То есть останови тогда судья игру и назначь штрафной, ничего дальше не случилось бы. Или покажи ВАР Карасеву этот момент и объясни он отмену 11-метрового таким образом, это восприняли бы с пониманием. А сейчас идут споры, действительно ли Дивеев сыграл в мяч или же он только коснулся его, а потом сбил Зобнина. И в таком случае мнения разделяются: мол, если речь идет о простом касании, этого недостаточно для оправдания действий защитника.

Была еще массовая конфронтация, возникшая после падений Кирилла Глебова и Эсекьеля Барко. Возможно, кому-то показалось, что судья пожалел игроков и зря не достал красную карточку. На самом деле никто из футболистов не дал повода для применения самой серьезной дисциплинарной санкции. Карасев правильно определил наиболее активных участников конфликта и вынес предупреждения Мойзесу и Кристоферу Ву.

Отдельно нужно отметить, насколько проще стало работать судьям на матче с участием «Спартака» после ухода Деяна Станковича и его штаба. По крайней мере в дерби это было очень заметно.