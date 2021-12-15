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Цорн — о Крыховяке: «Ни Ральф, ни я игроку не врали! За его спиной ничего не происходило»

11:30
Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова Гжегожа Крыховяка об обмане в московской команде.

Томас Цорн, Ларс Корнетка и&nbsp;Иван Лопес Мартинес. «Мы не хотим быть как «Зенит». Хотим быть выше». Цорн и Корнетка — об уходе Рангника, увольнении Николича и будущем «Локо»

«Меня удивили его обвинения, — сказал Цорн. — Знал его как очень хорошего парня. Не мог поверить, что он правда сказал такие вещи. С нашей стороны никакой лжи не было. Гжегож не был готов доигрывать контракт и хотел получить новое долгосрочное соглашение. Мы не могли ему предложить такое соглашение. Нам поступило выгодное предложение от «Краснодара». К тому моменту сам Крыховяк уже договорился с ними. Не собираюсь ему публично отвечать. Когда мы начали переговоры, он уже договорился с «Краснодаром» по личным условиям. «Локомотив» не был готов его продлевать. Это его не устраивало. Мы договорились о трансфере на выгодных для нас условиях. Мы все решили с «Краснодаром». Ни Ральф, ни я игроку не врали, за его спиной ничего не происходило».

В интервью «СЭ» полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк обвинил руководство «Локомотива» во лжи. По словам 31-летнего футболиста, трансфер в «Краснодар» осуществлялся за его спиной.

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