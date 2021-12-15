Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова Гжегожа Крыховяка об обмане в московской команде.

«Меня удивили его обвинения, — сказал Цорн. — Знал его как очень хорошего парня. Не мог поверить, что он правда сказал такие вещи. С нашей стороны никакой лжи не было. Гжегож не был готов доигрывать контракт и хотел получить новое долгосрочное соглашение. Мы не могли ему предложить такое соглашение. Нам поступило выгодное предложение от «Краснодара». К тому моменту сам Крыховяк уже договорился с ними. Не собираюсь ему публично отвечать. Когда мы начали переговоры, он уже договорился с «Краснодаром» по личным условиям. «Локомотив» не был готов его продлевать. Это его не устраивало. Мы договорились о трансфере на выгодных для нас условиях. Мы все решили с «Краснодаром». Ни Ральф, ни я игроку не врали, за его спиной ничего не происходило».

В интервью «СЭ» полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк обвинил руководство «Локомотива» во лжи. По словам 31-летнего футболиста, трансфер в «Краснодар» осуществлялся за его спиной.