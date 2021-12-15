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Цорн — о новичках «Локо»: «Не могу сказать, что мы на сто процентов довольны каждым трансфером с точки зрения игры»

11:15
Фаустино Анджорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фаустино Анджорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос, доволен ли он новичками московской команды, которые пополнили клуб в летнее трансферное окно.

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«Новички тщательно отсматриваются. В каждом мы видим потенциал. Не могу сказать, что мы на сто процентов довольны каждым трансфером с точки зрения того, как они играют сейчас, но я считаю — и думаю, что Ларс меня поддержит, — мы довольны этим трансферным окном. Но чтобы оценить каждого на своей позиции окончательно, им тоже надо будет пройти полноценный сбор с тем футболом, для которого они выбирались. Мы взяли молодых игроков, развитие у них может быть волнообразным. Лично я доволен летними трансферами».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

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