Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос, доволен ли он новичками московской команды, которые пополнили клуб в летнее трансферное окно.

«Новички тщательно отсматриваются. В каждом мы видим потенциал. Не могу сказать, что мы на сто процентов довольны каждым трансфером с точки зрения того, как они играют сейчас, но я считаю — и думаю, что Ларс меня поддержит, — мы довольны этим трансферным окном. Но чтобы оценить каждого на своей позиции окончательно, им тоже надо будет пройти полноценный сбор с тем футболом, для которого они выбирались. Мы взяли молодых игроков, развитие у них может быть волнообразным. Лично я доволен летними трансферами».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.