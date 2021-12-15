Цорн объяснил слова Смолова: «Федя просто процитировал главного тренера»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил слова нападающего Федора Смолова, который после поражения от тульского «Арсенала» (1:3) заявил: «Как тренируемся, так и играем».

«Я знаю, откуда эта фраза, — сказал Цорн. — Не знаю, как она воспринялась. Но знаю, почему он ее сказал. Конечно, руководство, игроки, тренерский штаб недовольны результатом в Туле. Перед матчем на установке тренер говорил: «Почему мы проигрываем? Если будем играть так, как вчера тренировались, то проиграем!» Тренер использовал предматчевую тренировку, чтобы показать, что надо всегда отдавать себя на сто процентов. Федя просто цитировал эту фразу».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.