Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Цорн объяснил слова Смолова: «Федя просто процитировал главного тренера»

11:45
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил слова нападающего Федора Смолова, который после поражения от тульского «Арсенала» (1:3) заявил: «Как тренируемся, так и играем».

Томас Цорн, Ларс Корнетка и&nbsp;Иван Лопес Мартинес. «Мы не хотим быть как «Зенит». Хотим быть выше». Цорн и Корнетка — об уходе Рангника, увольнении Николича и будущем «Локо»

«Я знаю, откуда эта фраза, — сказал Цорн. — Не знаю, как она воспринялась. Но знаю, почему он ее сказал. Конечно, руководство, игроки, тренерский штаб недовольны результатом в Туле. Перед матчем на установке тренер говорил: «Почему мы проигрываем? Если будем играть так, как вчера тренировались, то проиграем!» Тренер использовал предматчевую тренировку, чтобы показать, что надо всегда отдавать себя на сто процентов. Федя просто цитировал эту фразу».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как и где активно встретить Новый год?
Народному артисту России Николаю Лебедеву исполняется 100 лет
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги