Губерниев о поражении «Спартака» от «Уфы»: «Абсолютно по делу, выглядели бесхребетно»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» от «Уфы» (0:3) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.
«Мысли футбольного обозревателя по следам матча «Спартак» — «Уфа»! Самое скверное для «Спартака», что проиграл он по делу абсолютно. Мог получить и больше! Без Соболева и Джикии команда выглядела бесхребетной! В принципе, мотивированный соперник, что-то умеющий, и этого достаточно для проблем Спартака! Запаса мастерства нет! «Уфу» поздравляю, отличная игра!», — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.
Красно-белые потерпели седьмое поражение в нынешнем сезоне. Команда Доменико Тедеско занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками. «Уфа» идет на 14-й строчке с 20 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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