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Губерниев о поражении «Спартака» от «Уфы»: «Абсолютно по делу, выглядели бесхребетно»

21:09
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Спартака» от «Уфы» (0:3) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мысли футбольного обозревателя по следам матча «Спартак» — «Уфа»! Самое скверное для «Спартака», что проиграл он по делу абсолютно. Мог получить и больше! Без Соболева и Джикии команда выглядела бесхребетной! В принципе, мотивированный соперник, что-то умеющий, и этого достаточно для проблем Спартака! Запаса мастерства нет! «Уфу» поздравляю, отличная игра!», — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.

Красно-белые потерпели седьмое поражение в нынешнем сезоне. Команда Доменико Тедеско занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками. «Уфа» идет на 14-й строчке с 20 очками.

Спартак — Уфа

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2081

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