Уникальный юбилей Кристиан Нобоа отметил голом
Матч против ЦСКА в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ (2:1) стал для полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа 300-м проведенным в высшем российском дивизионе.
36-летний эквадорец стал 42-м футболистом и четвертым легионером, который добрался до этой отметки. Правда, все три предшественника хавбека «Сочи» — литовец Шемберас, молдаванин Гацкан и армянин Березовский родились в СССР и дебютировали в премьер-лиге в юном возрасте. Из представителей дальнего зарубежья больше 250 матчей провели босниец Рахимич, болгарин Сираков и португалец Данни.
В 300 встречах за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи» Нобоа забил 55 голов, отдал 46 результативных передач и заработал 41 желтую и три красных карточки. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по матчам в чемпионате России среди легионеров
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Клубы
|
Матчи
|
Дейвидас Шемберас
|
Литва
|
1998-2013
|
Динамо, ЦСКА, Алания
|
369
|
Александр Гацкан
|
Молдавия
|
2006-2007, 2009-2020
|
Рубин, Ростов, Кр.Советов
|
323
|
Роман Березовский
|
Армения
|
1996-2005, 2007-2009, 2011-2015
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
2007-н.в.
|
Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи
|
300
|
Александр Кульчий
|
Белоруссия
|
1997-1999, 2002-2007, 2009-2012
|
Динамо, Шинник, Томь, Ростов, Краснодар
|
291
|
Тимофей Калачев
|
Белоруссия
|
2006-2019
|
Ростов, Кр.Советов
|
291
|
Элвер Рахимич
|
Босния
|
2000-2012, 2013-2014
|
Анжи, ЦСКА
|
284
|
Захарий Сираков
|
Болгария
|
2004-2015
|
Амкар
|
276
|
Данни
|
Португалия
|
2005-2017
|
Динамо, Зенит
|
270
|
Сергей Гуренко
|
Белоруссия
|
1995-1999, 2003-2008
|
Локомотив
|
254
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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