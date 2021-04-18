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Уникальный юбилей Кристиан Нобоа отметил голом

20:55
Кристиан Нобоа. Фото ФК "Сочи"
Кристиан Нобоа. Фото ФК &quot;Сочи&quot;
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Матч против ЦСКА в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ (2:1) стал для полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа 300-м проведенным в высшем российском дивизионе.

36-летний эквадорец стал 42-м футболистом и четвертым легионером, который добрался до этой отметки. Правда, все три предшественника хавбека «Сочи» — литовец Шемберас, молдаванин Гацкан и армянин Березовский родились в СССР и дебютировали в премьер-лиге в юном возрасте. Из представителей дальнего зарубежья больше 250 матчей провели босниец Рахимич, болгарин Сираков и португалец Данни.

В 300 встречах за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи» Нобоа забил 55 голов, отдал 46 результативных передач и заработал 41 желтую и три красных карточки. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по матчам в чемпионате России среди легионеров

Игрок

Страна

Годы

Клубы

Матчи

Дейвидас Шемберас

Литва

1998-2013

Динамо, ЦСКА, Алания

369

Александр Гацкан

Молдавия

2006-2007, 2009-2020

Рубин, Ростов, Кр.Советов

323

Роман Березовский

Армения

1996-2005, 2007-2009, 2011-2015

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

Кристиан Нобоа

Эквадор

2007-н.в.

Рубин, Динамо, Ростов, Зенит, Сочи

300

Александр Кульчий

Белоруссия

1997-1999, 2002-2007, 2009-2012

Динамо, Шинник, Томь, Ростов, Краснодар

291

Тимофей Калачев

Белоруссия

2006-2019

Ростов, Кр.Советов

291

Элвер Рахимич

Босния

2000-2012, 2013-2014

Анжи, ЦСКА

284

Захарий Сираков

Болгария

2004-2015

Амкар

276

Данни

Португалия

2005-2017

Динамо, Зенит

270

Сергей Гуренко

Белоруссия

1995-1999, 2003-2008

Локомотив

254

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