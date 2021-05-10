Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в беседе с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (2:1) в 29-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Вымученная и противная победа! «Спартак» в Европе и слава Богу. Качество игры и судейство сложно объяснить, оно очень странное. Главное — победа, остальное меня не волнует. Надеюсь, в Лиге чемпионов мы будем», — сказал Маклаков «СЭ».

«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (45 очков).

В последнем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом», «Локомотив» примет дома «Урал». Матчи пройдут 16 мая.

(Владислав Флегонтов)