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Актер Маклаков — о победе «Спартака»: «Качество игры и судейство очень странное»

21:20
10 мая. «Спартак» — «Химки» — 2:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 мая. «Спартак» — «Химки» — 2:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в беседе с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (2:1) в 29-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Вымученная и противная победа! «Спартак» в Европе и слава Богу. Качество игры и судейство сложно объяснить, оно очень странное. Главное — победа, остальное меня не волнует. Надеюсь, в Лиге чемпионов мы будем», — сказал Маклаков «СЭ».

«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (45 очков).

В последнем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом», «Локомотив» примет дома «Урал». Матчи пройдут 16 мая.

(Владислав Флегонтов)

Спартак — Химки

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