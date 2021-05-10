Леонид Федун: «Тедеско навсегда останется в наших сердцах»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поблагодарил главного тренера команды Доменико Тедеско. Он покидает команду в конце сезона.

«Сегодня большой день, — сказал Федун в эфире канала «Матч премьер». — Впервые за долгие годы провожаем тренера так, как это положено — вашими аплодисментами. Наша команда прошла через многое вместе с ним. Были победы и досадные поражения. Но команда всегда билась. И в этом большая заслуга нашего тренера Тедеско.

Хочу большое спасибо сказать ему, его штабу. К сожалению, это был его выбор уйти. Но он навсегда останется в наших сердцах. Мы не говорим ему прощай, мы говорим до свидания. Еще сезон не закончился. Кровь из носа нужна победа в Грозном. «Спартак», вперед!»

10 мая в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» обыграл «Химки» (2:1). Для Тедеско это был последний домашний матч во главе красно-белых.