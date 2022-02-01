Чалов: «Непривычно уезжать из родного клуба, но возможность играть в Европе упускать не хотелось»

Воспитанник ЦСКА Федор Чалов дал комментарий после перехода из московского клуба на правах аренды в «Базель».

— Непривычно уезжать из родного клуба, но возможность играть в Европе упускать не хотелось. Когда поступило предложение от «Базеля», я обратился к руководству ЦСКА с просьбой отпустить меня и благодарен, что мне пошли навстречу, — цитирует Чалова сайт красно-синих.

— Что подтолкнуло тебя к этому решению?

— Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода. Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии, и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком. Тем более впереди у «Базеля» ещё много игр в чемпионате и плей-офф Лиги конференций.

— Будешь следить за играми армейцев?

— Естественно, постоянно буду на связи с парнями, и буду отслеживать все матчи армейцев. Желаю ЦСКА успешно завершить сезон — надеюсь, команда сможет побороться за высокие места в чемпионате и за победу в Кубке России.

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа трансфера.