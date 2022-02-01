Федор Чалов: «Очень рад, что смог заключить контракт с «Базелем»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал переход в «Базель». Швейцарский клуб взял россиянина в аренду до конца сезона.

«Я очень рад, что смог заключить контракт с «Базелем». Этот клуб хорошо известен в Европе. Четыре года назад я играл против этой команды в составе ЦСКА. Надеюсь, что теперь смогу помочь «Базелю», забивая голы и делая голевые передачи», — приводит слова Чалова сайт швейцарцев.

Чалов в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил 3 гола. Всего у него 49 голов в 179 матчах в футболке красно-синих.