Федор Чалов: «Очень рад, что смог заключить контракт с «Базелем»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал переход в «Базель». Швейцарский клуб взял россиянина в аренду до конца сезона.
«Я очень рад, что смог заключить контракт с «Базелем». Этот клуб хорошо известен в Европе. Четыре года назад я играл против этой команды в составе ЦСКА. Надеюсь, что теперь смогу помочь «Базелю», забивая голы и делая голевые передачи», — приводит слова Чалова сайт швейцарцев.
Чалов в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил 3 гола. Всего у него 49 голов в 179 матчах в футболке красно-синих.
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|
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|
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|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
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|16
|
16
|Химки
|18
|2
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|16-31
|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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Спартак
|16
|1
|7
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