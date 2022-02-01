Спортивный директор «Базеля» Филипп Кауфманн дал оценку трансфера, в результате которого швейцарский клуб арендовал нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Федор Чалов — это сильный и разносторонний нападающий, который сразу может принести пользу нашему клубу. Несмотря на молодой возраст, он обладает богатым опытом игры на высоком уровне.

У нас нет опции выкупа трансфера игрока, но аренда — это тоже хороший вариант для всех сторон. Федор сможет проявить себя в нашей команде, в том числе и на международном уровне. А наш клуб рассчитывает на его результативность», — цитирует функционера сайт «Базеля».

Соглашение между клубами рассчитано до окончания сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа трансфера.