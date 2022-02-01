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Спортивный директор «Базеля»: «Аренда Члова — это хороший вариант для всех сторон»

Спортивный директор «Базеля» прокомментировал трансфер Чалова из ЦСКА
Иван Шитик
Корреспондент

Спортивный директор «Базеля» Филипп Кауфманн дал оценку трансфера, в результате которого швейцарский клуб арендовал нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Федор Чалов — это сильный и разносторонний нападающий, который сразу может принести пользу нашему клубу. Несмотря на молодой возраст, он обладает богатым опытом игры на высоком уровне.

У нас нет опции выкупа трансфера игрока, но аренда — это тоже хороший вариант для всех сторон. Федор сможет проявить себя в нашей команде, в том числе и на международном уровне. А наш клуб рассчитывает на его результативность», — цитирует функционера сайт «Базеля».

Соглашение между клубами рассчитано до окончания сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа трансфера.

Федор Чалов
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
1
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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