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12 декабря, 10:15

Дюрица — о Семине: «Для него двери в «Локомотив» всегда открыты»

Ян Дюрица поделился мнением о возможном возвращении в «Локомотив» Юрия Семина
Микеле Антонов
Корреспондент
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Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении в команду Юрия Семина в качестве тренера.

— Перед назначением тренером Галактионова многие хотели, чтобы команду возглавил Семин. Как вы считаете, возможно ли его возвращение?

— Думаю, для Юрия Павловича двери в «Локомотив» открыты всегда. Не знаю, были ли какие-то переговоры между ним и клубом. Я тоже работал под его руководством, это один из лучших специалистов в России. Он выиграл очень много титулов. Но не знаю, в каких он сейчас отношениях с клубом. Опыт у него есть, главное, чтобы была энергия.

— Общаетесь ли с Семиным или с какими-то игроками?

— Иногда общаюсь с Абаевым, Владом Игнатьевым. Не много там осталось. Если посмотреть на состав, из ветеранов клуба есть только Гильерме, Баринов, Миранчук. Но они тогда были совсем молодыми. А я общался с более опытными.

75-летний специалист возглавлял железнодорожников четыре раза (1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020). Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз выигрывала Кубок и три раза — Суперкубок страны.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

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35%

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14%

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Сиэтл

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24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

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Ф1(-1)

17%

2.04
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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Ян Дюрица
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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