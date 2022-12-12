Дюрица: «Когда я был в «Локомотиве», трансферы были хорошими»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» рассказал, что думает о текущих трансферах железнодорожников.

— Летом в «Локомотив» приехал Педро Габриэль, а сейчас его отдали в аренду на год. Считаете ли вы этот трансфер провальным?

— Честно, не все игры смотрел. Не могу сказать. Смотрел по большей части результаты «Локомотива», поэтому Педриньо не знаю, никогда про него не слышал. Нужно тщательно смотреть, кого приглашать. Когда я был в «Локомотиве», трансферы были хорошими. Очень важно для клуба, чтобы агенты подбирали команде правильных игроков. Нужно смотреть не только на то, какой футболист на поле, но и какой у него характер, какую пользу он принесет.

«Локомотив» с 13 очками идет на 14-м месте в РПЛ.