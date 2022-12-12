Дюрица: «Если Головин играет во Франции, почему не может Баринов?»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» высказался о перспективах полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова уехать играть в Европу.

«Баринов достиг того уровня, чтобы уехать в Европу. Но я не видел его последних игр, когда «Локомотив» все падал и падал в таблице. Прошлый сезон у него был хорошим, наверное, поэтому на него смотрели. Но это тоже неправильно, что он не переехал в «Валенсию» из-за того, что он русский. Почему хороший игрок не может перейти в европейский клуб? Если так было на самом деле, это неправильно. Он мог бы, конечно, заиграть там. Это хороший футболист, способный, чтобы достойно выступать в Европе. Баринов молодой. Думаю, и по физике, и по психологическому состоянию он готов к переезду. Если Головин играет во Франции, почему не может Баринов? Многие русские играют за рубежом. Некоторые хорошо, некоторые не очень. Но шансы есть», — сказал Дюрица «СЭ».

Раннее сам Баринов заявил, что к нему проявляет интерес топ-клуб Турции.

В сезоне-2022/23 Баринов провел 20 матчей за «Локомотив», забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 11 миллионов евро. Летом сообщалось, что Баринов может перейти в «Валенсию».