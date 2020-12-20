Бывший владелец «Спартака» считает, что заявление Тедеско об уходе может иметь фиктивный характер

Бывший владелец и президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» перспективы Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых.

— Почему-то меня не покидает ощущение, что все заявления Тедеско — это элемент торга и обозначения позиций в том плане, что он должен влиять на трансферы, — сказал «СЭ» Червиченко. — Что вообще говорит о том, что он обязан уйти? Подумаешь, сегодня он сказал так, а завтра скажет иначе.

А может это тактический ход, чтобы минимизировать наказание за сочинский спектакль. Одно дело наказывать человека, который еще долго будет работать в РПЛ. И совершенно другое того, кому осталось здесь провести 10 матчей. Россияне — люди добрые, скажут: «Что его наказывать, если он уходит. Дадим ему минималочку — матча два».

Может ли Тедеско уйти прямо сейчас? Вполне возможно. Его же считают представителем группы Цорна, а с ней распрощались. Может быть и уйдет, если клуб сейчас найдет кого-то.

Ранее Тедеско объявил, что не будет продлевать со «Спартаком» контракт, действующий до конца нынешнего сезона. Сообщалось, что руководство красно-белых рассматривает вариант с досрочным расторжением соглашения зимой.

(Севастиан Терлецкий)