Слишкович назвал Селихова одним из лучших вратарей России: «Доказал это сто раз»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» высказался об игре голкиперов Александра Селихова, Александра Максименко и Ильи Помазуна.

— В сети появилась фотография бутылки с подсказками, в какие углы бьют краснодарцы. Помазун, кроме последнего удара Ленини, прыгал так, как ему рекомендовали. В итоге взял один удар, а последний вытащил, прыгнув в другую сторону.

— Да, есть интуиция, чувство момента. Если бы мы все делали строго по бумагам, ни жизнь, ни футбол не были бы интересны. Даже в ситуации с Ленини... Он посмотрел игроку в глаза — и прочитал, уверен тот или испуган. Молодец, все правильно уловил. Илью и поставили, чтобы он отражал пенальти!

— Карседо подсмотрел практику замены вратаря перед серией пенальти у Луи ван Гала?

— Никакой особой практики и нет. Максименко для меня топ-вратарь, обладающий суперкачествами, но пенальти никогда не были его сильной стороной, это его минус. Логично выпустить Помазуна, который, по мнению тренерского штаба, лучше разбирается в одиннадцатиметровых.

— У вас в «Спартаке» могла возникнуть аналогичная замена?

— Когда при мне играли в Кубке против «Балтики», был Селихов. Если брать пенальти, он один из лучших в России. И доказал это сто раз за свою карьеру! Вспомните его спасения в еврокубках. Так что проблем не возникало.

В суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3). В РПЛ московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку.

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