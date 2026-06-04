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Слишкович назвал Селихова одним из лучших вратарей России: «Доказал это сто раз»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» высказался об игре голкиперов Александра Селихова, Александра Максименко и Ильи Помазуна.

— В сети появилась фотография бутылки с подсказками, в какие углы бьют краснодарцы. Помазун, кроме последнего удара Ленини, прыгал так, как ему рекомендовали. В итоге взял один удар, а последний вытащил, прыгнув в другую сторону.

— Да, есть интуиция, чувство момента. Если бы мы все делали строго по бумагам, ни жизнь, ни футбол не были бы интересны. Даже в ситуации с Ленини... Он посмотрел игроку в глаза — и прочитал, уверен тот или испуган. Молодец, все правильно уловил. Илью и поставили, чтобы он отражал пенальти!

— Карседо подсмотрел практику замены вратаря перед серией пенальти у Луи ван Гала?

— Никакой особой практики и нет. Максименко для меня топ-вратарь, обладающий суперкачествами, но пенальти никогда не были его сильной стороной, это его минус. Логично выпустить Помазуна, который, по мнению тренерского штаба, лучше разбирается в одиннадцатиметровых.

— У вас в «Спартаке» могла возникнуть аналогичная замена?

— Когда при мне играли в Кубке против «Балтики», был Селихов. Если брать пенальти, он один из лучших в России. И доказал это сто раз за свою карьеру! Вспомните его спасения в еврокубках. Так что проблем не возникало.

В суперфинале FONBET Кубка России красно-белые победили «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3). В РПЛ московский клуб с 52 очками занял четвертую строчку.

Владимир Слишкович о&nbsp;судьях, доверии к&nbsp;российским игрокам и&nbsp;итогах сезона-2025/26.«Соболев для Дурана — Златан Ибрагимович! Конкуренции не существовало». Интервью Владимира Слишковича

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Александр Селихов
Илья Помазун
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Владимир Слишкович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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