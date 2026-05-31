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Помазуна признали лучшим игроком «Спартака» в мае

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «Спартака» Илья Помазун признан лучшим игроком команды в мае, сообщает пресс-служба красно-белых.

В прошедшем месяце 29-летний вратарь ни разу не выходил в стартовом составе, но дважды вышел на замену в матчах против «Зенита» (0:0, пенальти 7:6) в полуфинале пути регионов FONBET Кубка России и «Краснодаром» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале турнира. В обоих случах Помазун отразил два удара в серии.

Помимо Помазуна, набравшего 50 процентов голосов, на награду претендовали Александр Максименко, Руслан Литвинов, Эсекьель Барко и Пабло Солари.

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Источник: ФК «Спартак»
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Илья Помазун
Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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